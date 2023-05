„Stargate Atlantis“: Hier kann man die Serie bald kostenlos sehen

Anzeige

Alle Science-Fiction-Fans haben im Juni die Gelegenheit, die Serie „Stargate Atlantis“ von Metro Goldwyn Mayer kostenlos zu streamen.

„Stargate Atlantis“ lief zwischen 2004 und 2008 in insgesamt fünf Staffeln und 100 Episoden. In Deutschland feierte die Serie damals auf dem Privatsender RTLZwei ihre Premiere. Bei der Show handelt es sich um einen Ableger von „Stargate SG-1“ und erzählt die Geschichte einer intergalaktischen Reise, nachdem im antarktischen Eis eine alte Basis gefunden wurde. Grundlage für beide Formate war der Film „Stargate“ von 1994 (Trailer oben).

„Stargate Atlantis“ im Juni bei Amazon Freevee

Laut einer Programmvorschau können sich alle Fans und Neugierigen mit dem Format schon bald kostenlos vertraut machen. Ab dem 1. Juni soll „Stargate Atlantis“ nämlich bei Amazon Freevee enthalten sein, dem werbebasierten Gratisbereich von Amazon Prime Video. Wenn man die Sci-Fi-Serie aktuell bei Prime Video streamen will, muss man noch jede Staffel einzeln als Video-on-Demand kostenpflichtig erwerben oder den Channel MGM+ abonnieren, in dem die fünf Staffeln ebenfalls enthalten sind.

Neben „Stargate Atlantis“ kündigt Amazon Freevee für den Juni unter anderem den Start von „The Neighbors“ am 16. Juni oder auch von „Rebellion der Magier“ am 1. Juni an.

Quelle: Amazon, filmcontact

