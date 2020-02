„Stranger Things“: Deutscher Schauspieler stößt in neuer Staffel zum Cast

Der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha („Game of Thrones“) hat eine Rolle in der neuen Staffel der Netflix-Mysteryserie „Stranger Things“ ergattert:

Im ersten Trailer zur vierten Staffel, den der Streamingdienst am Freitag auf Twitter veröffentlichte, ist der 46-Jährige als Wachmann in einem russischen Gefangenenlager zu sehen. „From Russia with love…“ (übersetzt: Aus Russland mit Liebe) wurde der 50 Sekunden lange Clip überschrieben. In dem Lager ist offenbar der bärbeißige Sheriff Jim Hopper (David Harbour) gefangen, der am Ende der dritten Staffel für tot gehalten wurde.

Wlaschiha, der in Sachsen aufgewachsen ist, postete den Trailer auch auf seinem Instagram-Account. Es ist noch nicht bekannt, wann die neue Staffel veröffentlicht wird.