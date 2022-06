„Stranger Things“ Staffel 4: Netflix veröffentlicht Vorschau zu Teil 2

Anzeige

In wenigen Wochen steht das große Staffelfinale von „Stranger Things“ bevor. Netflix hat nun einen neuen Trailer dazu veröffentlicht.

Am 27. Mai hat Netflix mit der Ausstrahlung der vierten Staffel von „Stranger Things“ begonnen und einmal mehr mysteriöse, mit jeder Menge Nostalgie in Szene gesetzte Ereignisse rund um schaurige Monster und eine Paralleldimension entfesselt. Allerdings veröffentlichte die Streaming-Plattform zum Start nur sieben von insgesamt neun Episoden, was Anlass für kontroverse Diskussionen über die Ausspielstrategie von Netflix bot.

Am 1. Juli können alle Fans nun erfahren, wie es mit den jugendlichen Protagonisten in den 80er-Jahren weitergeht. Dann erscheinen die übrigen zwei Episoden der Staffel, zu denen Netflix diese Woche eine Vorschau veröffentlicht hat, welche oben zu sehen ist. Die letzten Folgen kommen dabei übrigens im XXL-Format daher, nachdem schon die bereits erschienenen Folgen alle Spielfilmlänge hatten. So soll das Finale des vierten „Stranger Things“-Abenteuers sogar rund zweieinhalb Stunden lang sein. Eine bereits angekündigte fünfte Staffel soll die Kultshow abschließen.