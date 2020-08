Streaming-Riesen zeigen erste Wettbewerbsshow über Cannabis

Anzeige

Wer wird der nächste „Marijuana Millionaire“? In einem neuen Reality-Format sucht Selfmade-Unternehmer Michael „BigMike“ Straumietis nach ehrgeizigem Nachwuchs – auf mehreren großen Streamingplattformen.

Es ist ein Milliardengeschäft: Michael „BigMike“ Straumietis machte sich in der Cannabisbranche einen Namen mit einem speziellen Düngermittel seiner Firma Advanced Nutrients, das das Beste aus dem genetischen Potenzial der Pflanze herausholen soll. Jetzt, 37 Jahre später, macht sich der Selfmade-Unternehmer in einer eigenen Reality-Show auf die Suche nach einem ehrgeizigen Nachwuchstalent mit ausgeklügelten Geschäftssinn. Einen ersten Trailer dazu zeigte nun CNN Entertainment.

In „The Next Marijuana Millionaire“ konkurrieren sechzehn angehende Unternehmer in verschiedenen geschäftsnahen Challenges um den Gewinn: Neben dem Hauptpreis im Wert von bis zu 1 Million Dollar winkt dem Sieger eine Partnerschaft mit BigMike, um die Idee weiterzuentwickeln.

Die erste Staffel der neuen Wettbewerbsshow feiert am 15. August weltweit auf mehreren Streaming-Diensten Premiere, etwa Amazon Prime und Pluto TV. Darüber hinaus können Zuschauer die Reality-Show auch über Apple TV, Roku, Social Club TV, iOS und Android oder Smart TV verfolgen. Die Show ist auf Englisch mit verschiedenen Untertiteln.