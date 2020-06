Tennis-Doku „Unraveling Athena“ kommt zu Prime Video

Die starbesetzte Sportdokumentation erzählt vom Leben und Aufstieg der besten Tennis-Spielerinnen der Welt, darunter Chris Evert, Martina Navratilova und Billie Jean King.

Amazon Prime Video erweitert sein Portfolio an Sportdokumentationen mit dem internationalen Erfolg „Unraveling Athena“. Vier Jahre lang arbeitete der spanische Regisseur Francis Amat mit seinem Team an dem Dokumentarfilm, der die Karrieren der weltbesten Tennisspielerinnen von der Kindheit an beleuchtet.

Legenden des Sports wie Chris Evert, Martina Navratilova und Billie Jean King erzählen von ihren Erfahrungen und geben tiefe Einblicke in Herausforderungen und starke Leistungen ihrer Karriere. Zu den mehr als zwanzig Tennisspielerinnen, die zu Wort kommen, zählen auch Martina Hingis, Tracy Austin, Evonne Goolagong Cawley und Kim Clijsters.

„Unraveling Athena“ steht ab 13. Juli auf Amazon Prime Video in der Originalversion mit deutschen Untertiteln zum Abruf bereit. Der Dokumentarfilm erweitert damit die Welt des Sports auf Prime Video, die bisher mit dem Amazon Original Film „SCHW31NS7EIGER: Memories – Von Anfang bis Legende“ sowie den Doku-Serien „Inside Borussia Dortmund“ und „All or Nothing“ auf Fußball beziehungsweise Football begrenzt war.