„Terra X plus“ zeigt wieder Live-Schulstunde

Anzeige

Meeresbiologe Uli Kunz hält auf dem ZDF-Youtube-Kanal „Terra X plus“ zum Thema „Der Kreislauf des Lebens im Ozean. Vom Buckelwal zum Schleimaal – Ökologie im Meer“ eine Live-Schulstunde.

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es denn ist, mit Buckelwalen zu schwimmen, hat am Montag, den 19. April, die Gelegenheit, dies aus erster Hand zu erfahren. Meeresbiologe Uli Kunz hält um 17 Uhr eine Schulstunde per Livestream auf dem Youtube-Kanal „Terra X plus“. Im Livestream wird er von seinen Tauchgängen mit den Meeressäugern erzählen und eindrucksvolle Bilder hierzu zeigen.

Natürlich geht es aber auch um andere Fragen rund um das Thema Ozeane. Virtuell reist der Biologe um die Welt um den Kreislauf des Lebens in den Meeren zu beschreiben. Von den kleinsten zu den größten Meereslebewesen liefert die Schulstunde Biologie zum staunen. Uli Kunz wird auch Fragen beantworten, die im Chat gestellt werden können.

Wer nicht live zuschaut, kann im Anschluss das Video auch bei Youtube „Terra X plus“ abrufen. Dort finden sich auch weitere Inhalte, die sich an Schülerinnen und Schüler, Lehrende sowie an alle Wissensinteressierten richtet. Die Live-Schulstunde kann auch auf „Terra X plus Schule“ in der ZDF Mediathek aufgerufen oder dort später unter dem gleichen Link angesehen werden.