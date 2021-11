„The Orville“: Staffel 3 kommt – aber wohin?

Anzeige

Seth McFarlanes liebevolle „Star Trek“-Persiflage „The Orville“ geht endlich in die dritte Staffel. Fans fragen sich nun, ob die neuen Folgen auch am angestammten Platz bei Prime Video zu sehen sein werden.

Vor dem Start von Disney+ erschienen die bisherigen Folgen der „Orville“ von und mit „Family Guy“-Schöpfer Seth McFarlane in Deutschland bei Amazon Prime Video. Auf dem US-amerikansichen Heimatmarkt läuft die Serie indes seit jeher beim Streamingdienst Hulu, der hierzulande nicht verfügbar ist. Hulu gehört in wesentlichen Teilen zum Disney-Imperium und so war nur zu erwarten, dass „The Orville“ in Deutschland früher oder später die Migration zum konzerneigenen globalen Streaminganbieter Disney+ antreten würde. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die bisherigen zwei Staffeln der Weltraum-Satire sowohl im Abonemment von Disney+ als auch für Prime-Kunden ohne Zusatzkosten abrufbar. Doch was passiert mit den neuen Folgen?

Die dritte Staffel von „The Orville“ soll am 10. März 2022 in den Vereinigten Staaten bei Hulu starten. Ob die bissige aber stets wertschätzende Verballhornung des „Star Trek“-Kosmos’ dann auch zeitnah nach Deutschland abrufbar sein wird, scheint derzeit noch ungeklärt.

Wo „Orville: New Horizons“ dann zu sehen sein wird, ist dann noch eine ganz andere Frage. Wie weitreichend die Lizenzvereinbarung zwischen Disney und Amazon damals die Ausstrahlungsrechte für „The Orville“ an den Bezos-Konzern überschrieb, ist dahingehend das entscheidende Kriterium. Schließlich kämpft Disney+ in Deutschland um einen größeren Anteil am Streamingmarkt und muss sich dort vor allem neben den Platzhirschen Netflix und Amazon Prime Video behaupten.

Somit wäre es auch durchaus vorstellbar, dass die zukünftigen Folgen von „The Orville“ exklusiv bei Disney+ zu sehen sein werden. Ob es nun so kommen wird ist – wie weitere inhaltliche Details zu der bereits im August fertig gedrehten Staffel – noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Einen kleinen Teaser-Trailer (ohne große inhaltliche Details) gibt es indes schon: