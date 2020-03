„The Third Day“: Erste Einblicke in Sky Original mit Jude Law

Ab Mai zeigt Sky seine neue Dramaserie mit Jude Law und Naomie Harris. Jetzt entführt ein Trailer erstmals auf die geheimnisvolle Insel, auf der sich das Drama abspielt.

Eine geheimnisvolle Insel vor der britischen Küste mit Einheimischen, die unerbittlich ihre Traditionen pflegen – koste es, was es wolle. Das ist die Welt von „The Third Day“ mit Jude Law und Naomie Harris in den Hauptrollen. Sechs Episoden umfasst die neue Sky Original Serie, die unter anderem in Kooperation mit HBO entstanden ist. Ab 12. Mai läuft „The Third Day“ auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf, mit wöchentlich einer Episode. Vorerst aber nur im englischen Original – voraussichtlich im Sommer kommt dann die deutsche Synchronfassung auf Sky Atlantic HD.

Die Serie ist in zwei Teile unterteilt. Teil 1 namens „Sommer“ erzählt über drei Episoden, wie es Sam (Jude Law) auf die Insel verschlägt und er dort auf die rigorosen Einheimischen trifft. Die restlichen drei Episoden, Teil „Winter“, erzählen die Geschichte von Helen (Naomie Harris). Sie ist eine willensstarken Außenseiterin, die auf der Insel nach Antworten sucht – und damit unter den Einheimischen einen schweren Kampf um das Schicksal und die Existenz der Bewohner auslöst.

Neben Jude Law und Naomie Harris sind Katherine Waterston („Fantastic Beasts“), Emily Watson („Chernobyl“) und Paddy Considine („The Outsider“) zu sehen.