„The Walking Dead“: Zweiter Teil von Staffel 10 bei Fox

Der Kampf ums Überleben geht weiter: Ab 24. Februar läuft bei Fox Staffel 10B der Zombieapokalypse.

Noch immer sind Daryl Dixon (Norman Reedus) und Co. auf der Hut vor den Flüsterern – eine Gruppe, die sich bestens an das Überleben in der apokalyptischen Welt angepasst hat. Gelingt es der Gemeinschaft, im Kampf gegen diesen übermächtigen Feind ihre Menschlichkeit zu bewahren? Fox zeigt exklusiv die zweite Hälfte von Staffel 10 ab dem 24. Februar. Die acht neuen Episoden werden wie immer montags um 21.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere ausgestrahlt.

Nachdem Aaron (Ross Marquand) von Alphas sonst treu ergebener Anhängerin Gamma (Thora Birch) zuletzt den Aufenthaltsort einer riesigen Beißerhorde in Erfahrung bringen konnte, versuchte ein Trupp, diesen ausfindig zu machen. Dabei fanden Daryl, Carol (Melissa McBride) und die anderen allerdings lediglich ein leeres Tal vor – und tappten daraufhin in eine Falle, aus der es kein Entkommen zu geben scheint. Derweil traf Michonne in Oceanside einen Fremden, der ihr eine Lösung für ihr größtes Problem anbietet: Waffen für den Krieg gegen die Flüsterer. Viele der Überlebenden haben die Hoffnung auf ein friedliches Leben bereits aufgegeben haben. Doch Eugene ist der Überzeugung, dass die mysteriöse Stimme, mit der er über das Radio gesprochen hat, Hilfe verspricht. Doch kann er dem Ganzen wirklich trauen?

Alle acht Episoden sind wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung zu sehen und im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.