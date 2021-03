„Them“: Erster gruseliger Trailer zur neuen Amazon-Horrorserie

Anzeige

Amazon hat einen ersten Trailer zu seiner neuen Horrorserie „Them“ veröffentlicht. Darin erlebt eine afroamerikanische Familie das pure Grauen.

Während der Zeit der „Great Migration“ zieht eine junge afroamerikanische Familie in den 1950er-Jahren in die Vorstadt von Los Angeles. Was ihnen dort genau widerfahren wird, dazu macht der erste Trailer zu „Them“(siehe oben) nur kryptische Andeutungen. Fest steht jedoch: Es wird schaurig und verstörend.

Die vornehmlich weiße Nachbarschaft beäugt die Neuankömmlinge misstrauisch und führt Übles im Schilde. Im Haus scheinen Dämonen ihr Unwesen zu treiben. Die Koproduktion von Sony und Amazon soll dabei der Auftakt zu einer neuen Anthologie-Serie werden. Bedeutet: Jede Staffel erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte, wie etwa auch bei „American Horror Story“ der Fall. Eine zweite Staffel soll bereits bestellt sein.

Wie man an den ersten Ausschnitten erkennen kann, dürfte „Them“ in eine ähnliche Kerbe wie Jordan Peeles „Get Out“ und „Wir„, die HBO-Serie „Lovecraft Country“ oder auch der Netflix-Schocker „His House“ schlagen (hier geht es zur Kritik von DIGITAL FERNSEHEN). Die genannten Werke hatten gemeinsam, dass sie sich mit Rassismus und den Erfahrungen schwarzer Menschen in den USA auseinandersetzten und sie mit Mitteln des Horrorkinos verhandelten.

Am 9. April 2021 soll die Horror-Serie von Schöpfer Little Marvin bei Prime Video erscheinen.

