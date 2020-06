„Toggo Radio“: Bundesweites Kinder-Radio startet bald

Der TV-Sender Super RTL startet sein erstes bundesweites Radioprogramm für Kinder im Internet.

Ab Montag (15. Juni) laufen dort Kindernachrichten zu jeder vollen und morgens auch zu jeder halben Stunde, sowie ein Morgenprogramm, Unterhaltung, Hörspiele und Musik. Das kündigte der zur Mediengruppe RTL in Köln gehörende Sender am Mittwoch an.

„Toggo Radio“ gehört zu der Marke „Toggo“, die die Senderangebote für Kinder zwischen sechs und elf Jahren bündelt. Das digitale Radioprogramm ist auf den „Toggo“-Plattformen wie Webseite und Apps zu hören, aber auch auf anderen Radio-Plattformen. Den Sender Super RTL gibt es seit 25 Jahren. Zu den Konkurrenten zählt unter anderem der öffentlich-rechtliche Kanal KiKA von ARD und ZDF.