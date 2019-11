Trailer zur Spinoff-Serie „The Walking Dead: World Beyond“

Amazon gibt exklusive Details zur dritten Serie aus dem The Walking Dead-Universum bekannt – und zeigt einen neuen Trailer.

Die Zombie-Apokalypse aus „The Walking Dead“ hat bereits zwei Erfolgsserien hervorgebracht: The Walking Dead und Fear the Walking Dead. Nun folgt Serie Nummer 3, The Walking Dead: World Beyond von Co-Creator Scott M. Gimple und Matt Negrete.

In The Walking Dead: World Beyond geht es um die erste Generation, die nach der Zombie-Apokalypse erwachsen wird. Dabei werden einige zu Helden, andere zu gefährlichen Gegenspielern. Werden sie sich verändern oder bleiben sie für immer in der Identität, in der sie aufgewachsen sind, gefangen?

Eine der Hauptfiguren wird von Emmy-Gewinnerin Julia Ormond gespielt. Sie schlüpft in die Rolle der charismatischen Anführerin einer großen, fortschrittlichen und respekteinflößenden Truppe. Zum Cast der neuen Serie gehören außerdem Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella. In wiederkehrenden Gastrollen werden zu sehen sein Natalie Gold (Succession, Land der Gewohnheit) als Lyla, eine mysteriöse Figur, die aus den Schatten heraus für das agiert, woran sie glaubt, Al Calderon (Step Up: High Water) als Barca, Scott Adsit (Veep: Die Vizepräsidentin, 30 Rock) als Rony und Ted Sutherland (Fear Street, Rise) als Percy.

Die neue Serie aus dem The Walking Dead-Universum wird von AMC Studios produziert und startet im Frühjahr 2020 in zahlreichen Ländern und Regionen exklusiv bei Amazon Prime Video.