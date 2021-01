TV Now-Datingshow „Are You The One?“ geht weiter

Anzeige

Bei TV Now begeben sich in „Are You The One? ab sofort wieder liebestolle Singles auf Partnersuche.

Ab heute geht das Dating-Format von TV Now in neue, wöchentlich veröffentlichte Doppelfolgen. 20 Singles stellen sich laut Sender dem Liebesspiel. Sophia Thomalla moderiert das Treiben. Wer zu wem passt, das müssen die Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Nur wenn man alle „Matches“, alle richtigen Partner findet, gewinnt man am Ende gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.00 Euro und bestenfalls die Liebe des Lebens.

Zum Teil haben die Single-Boys dieser zweiten Staffel schon in anderen Reality-Formaten Fernseherfahrung sammeln können. So gehört zu den Teilnehmern unter anderem der 22-jährige Aaron, der bereits in „Ex on the Beach“ zu sehen war und laut Programmankündigung insbesondere ältere Frauen mag. Der 33-jährige Dario aus der Sat.1-Serie „K11“ sehnt sich derweil am liebsten nach einer Südländerin.

TV Now hatte das Datingformat „Are You The One?“ 2020 erstmals gestartet.