„Uncharted“-Blockbuster ab heute bei Sky

Anzeige

Sky hat bis Ende November neue Film- und Serienstarts im Gepäck. Neben der ersten Staffel „The Great Game“ über einen fiktiven Star-Fußballmanager startet heute mit der Verfilmung der „Uncharted“-Spielereihe auch ein aufwändig produzierter Blockbuster.

Anzeige

Uncharted – ab 18. November

Auf der Playstation ist die „Uncharted“-Spielreihe ein Garant für filmreif inszenierte Abenteuer-Action. Kein Wunder also, dass es das stark an „Indiana Jones“ angelehnte Franchise nun auch auf die Kinoleinwand geschafft hat. Im gleichnamigen „Uncharted“-Film suchen die Abenteurer Tom Holland und Mark Wahlberg als ungleiches Duo nach der sagenhaften Goldstadt El Dorado und geraten mit einem gierigen Rivalen (Antonio Banderas) aneinander. „Uncharted“ startet heute, den 18. November, im Programm von Sky Cinema und ist dann auch auf Abruf verfügbar.

Weihnachtsjagd: Das Fest der Spiele – ab 16. November

Chicago in den 80ern: Der neunjährige Jake setzt in „Weihnachtsjagd: Das Fest der Spiele“ alles daran, sich seinen Weihnachtswunsch zu erfüllen – er will um jeden Preis eine Nintendo-Spielkonsole. Die Chaos-Komödie mit „How I Met Your Mother“-Star Neil Patrick Harris ist ab dem 16. November im linearen Programm von Sky Cinema zu finden und auch abrufbar.

Poker Face – ab 19. November

Das Sky-Original „Poker Face“ ist ein Thriller von und mit Russell Crowe: Als Tech-Milliardär Jake lädt er alte Freunde zu einer riskanten Partie ein, bei der nicht nur Karten, sondern auch Geheimnisse aufgedeckt werden. Wer hier an die legendäre Kino-Pokerpartie aus „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) mit Daniel Craig und Mads Mikkelsen denkt, ist damit sicher nicht falsch. Am 19. November startet „Poker Face“ auf Sky Cinema und wird dann auch auf Abruf bereit stehen.

Contra – ab 25. November

In der deutschen Komödie „Contra“ geht es um die aktuell viel beschworene Diversität, Gleichstellung und Rassismus-Debatten. Christoph Maria Herbst spielt einen verbitterten Jura-Professor, der in einem Anflug von Frust und Selbstgerechtigkeit Studentin Naima (Nilam Farooq) beleidigt. Da seine Wortwahl hart an der Grenze Akzeptablen schrammt, wird er dazu verdonnert, sie als Wiedergutmachung für einen Debattierwettstreit fit zu machen. Die preisgekrönte Komödie von Sönke Wortmann ist ab dem 25. November auf Sky Cinema zu sehen und auch per Abruf.

Ein Festtag – ab 30. November

England, 1924: An einem Sonntag trifft sich Hausmädchen Jane mit ihrem heimlichen Liebhaber – bevor ein Schicksalsschlag alles verändert. Die Literaturverfilmung mit Colin Firth und Olivia Colman wird ab dem 30. November auf Sky Cinema zu und im Abruf verfügbar sein.

The Great Game, Staffel 1 – ab 23. November

Star-Fußballmanager Corso Manni ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er alles verliert: seinen Job, seine Ehe, die Beziehung zu seinem Vater. Er wird zu Unrecht beschuldigt, in ein illegales Wettgeschäft verwickelt zu sein. Die erste Staffel von „The Great Game“ startet am 23. November auf Sky Atlantic und wird auch per Abruf verfügbar sein.

Moment of Truth, Staffel 1 – ab 26. November

Fußball-Weltmeisterschaften ziehen alle vier Jahre Milliarden von Menschen in ihren Bann. Die Doku-Reihe „Moment of Truth“ untersucht das weltweite Phänomen anhand unglaublicher Geschichten auf und neben dem Platz. „The Moment of Truth“ startet bei Sky am 26. November.

Italien 90 – Vier Wochen verändern die Welt, Staffel 1 – ab 27. November

Das Sky-Original „Italien 90“ gibt Einblicke in die Reisen von vier Nationen auf ihrem Weg durch das Turnier. Anhand von Kamerun, England, Jugoslawien und Westdeutschland wird man Zeuge, wie damals Weltpolitik den Fußball beeinflusste. Die erste Staffel des Doku-Formats läuft bei Sky ab 27. November.

Weitere Highlights bei Sky im November

„Blue Bayou“ (Film) – ab 21. November

„Red Rocket“ (Film) – ab 28. November

„Brasilien 2002: Die wahre Geschichte“ (Doku) – ab 18. November

The Good Doctor, Staffel 6a (Serie) – ab 22. November

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält

DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-uncharted: Sky