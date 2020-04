Vodafone TV-Special mit History und Crime + Investigation

Im Rahmen der Aktion „Stay home, stream GigaTV“ stockt Vodafone seine GigaTV-Mediathek mit zahlreichen Dokus und Dokureihen der beiden TV-Sender auf.

In Zeiten von Corona und Homeoffice möchte Vodafone mit der Initiative „Für mehr TV-Lagerfeuer in den vier Wänden“ in Zusammenarbeit mit seinen Partnern das Entertainment-Angebot ausbauen. Dazu steuern die TV-Sender History und Crime + Investigation mehr als 45 Sendungen zur GigaTV-Mediathek bei.

Das TV-Special „Stay home, stream GigaTV“ umfasst mehr als 45 Sendungen ausgewählter eigenproduzierter Dokumentationen und Doku-Reihen von History sowie True-Crime-Formate von Crime + Investigation, auf die GigaTV-Kunden ohne Zusatzkosten zugreifen können.

Zudem sind in diesen Formaten einige prominente Gesichter zu sehen – unter anderen Wigald Boning in der Doku-Reihe „Wigald & Fritz – Die Geschichtsjäger“ und der Autor und Regisseur Emanuel Rotstein in der dreiteiligen Dokumentation „The Guardians of Heritage – Hüter der Geschichte“: Rotstein reiste mit Unterstützern wie Hannes Jaenicke und Ulrike Folkerts um die Welt, um auf das zeitlose Thema der Zerstörung von Kulturerbe aufmerksam zu machen. In der True-Crime-Reihe „Protokolle des Bösen“ sind die Schauspieler Fritz Wepper, Uwe Ochsenknecht, Michaela May, Sven Martinek und Detlef Bothe als Serienkiller zu sehen.

Das ganze GigaTV-Special in der Übersicht:

History

„Guardians of Heritage – Hüter der Geschichte“ dreiteilige Dokumentation mit Hannes Jaenicke, Ulrike Folkerts, Christian Berkel, Clemens Schick, Esther Schweins und Aglaia Szyszkowitz

„Wigald & Fritz – Die Geschichtsjäger“, Doku-Reihe (6 Episoden) mit Wigald Boning und Fritz Meinecke

„Die Befreier“, Dokumentation

„Die Legion – Deutscher Krieg in Vietnam“, Dokumentation

„Der elfte Tag – Die Überlebenden von München 1972“, Dokumentation

„Rost’n’Roll – Kasis Werkstattgeschichten“, Dokutainment-Format, 2 Staffeln mit je 6 Folgen

„Käpt’n Kasi – Auf hoher Spree“, Dokutainment-Format, 6 Episoden u.a. mit Tommi Ohrner, Claude-Oliver Rudolph, Gunter Gabriel, Nova Meierhenrich, Mariella Ahrens und Gedeon Burkhard

Crime + Investigations

„Protokolle des Bösen“, True-Crime-Format (5 Episoden) mit Profiler Stephan Harbort und Fritz Wepper, Michaela May, Uwe Ochsenknecht, Sven Martinek und Detlef Bothe

„Ich überlebte! Deutsche Schicksale“, Doku-Reihe, zwei Staffeln mit zusammen neun Episoden, dazu das Special „Ich überlebte! Deutsche Schicksale am 11. September“