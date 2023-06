Start für Wacken-Serie mit Charly Hübner noch vor Festival-Termin 2023

Anzeige

Die Story des weltgrößten Heavy-Metal-Festivals in Serie: Streaming-Start für „Legend of Wacken“ noch im Juli 2023 auf RTL+.

Die Wacken-Serie von RTL mit Charly Hübner in einer der Hauptrollen feiert noch in diesem Monat ihre Premiere beim 40. Filmfest München am 24. Juni. Nur kurze Zeit später folgt der Streamingstart Anfang Juli. Neben „Legend of Wacken“ werden Ende Juni in München auch noch drei weitere Serienproduktionen uraufgeführt. Um welche es sich dabei handelt, ist in diesem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel nachzulesen.

„Legend of Wacken“: Serie startet zum ersten Juli-Wochenende bei RTL+

Metal, Bier und lange Haare – Welcome to Heavy Metal Town! Was heute das Mekka für Metal-Fans aus aller Welt ist, ist 1990 noch ein verschlafenes Kaff in der norddeutschen Provinz: Wacken. Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt die neue RTL+ Eigenproduktion „Legend of Wacken“ die Geschichte der Gründer des legendären Wacken Open Airs, die trotz harter Rückschläge ihren Traum von einem der größten Heavy-Metal-Festivals (W:O:A) der Welt verwirklichten. Florida Film entwickelte den Stoff über die Menschen hinter und auf den Bühnen des W:O:A im engen Austausch mit den Gründern Thomas Jensen und Holger Hübner.

Charly Hübner spielt Gründer Holger Hübner

Holger Hübner (Charly Hübner, l.), Thomas Jensen (Aurel Manthei) betreten die Bühne. Foto: RTL / Thomas Leidig

Die Hauptrollen übernehmen Charly Hübner („Mittagsstunde“) als Holger Hübner und Aurel Manthei („Kranitz – Bei Trennung Geld zurück“) als Thomas Jensen. Die jüngeren Versionen der beiden Figuren spielen Sammy Scheuritzel („Dark“) und Sebastian Doppelbauer („Biohackers“). In weiteren Rollen sind Katharina Wackernagel, Marc Hosemann und Detlev Buck zu sehen. Es ist die Geschichte einer großen Freundschaft und eines einzigartigen Erfolgs, der vor 30 Jahren in der Wilstermarsch seinen Ursprung hat.

Ab dem 7. Juli 2023 feiert „Legend of Wacken“ Streaming-Premiere auf RTL+.

