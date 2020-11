Werder – Köln: Das Freitagsspiel bei DAZN

Anzeige

Dieses Wochenende hat DAZN mal wieder „nur“ das Freitagsspiel der Bundesliga anzubieten. Die Kontrahenten: Werden Bremen und der 1.FC Köln.

Ab 20.30 Uhr ist das Spiel live bei DAZN zu sehen. Was letztes Saison der allerletzte Relegationsstrohhalm war und sich im späteren Verlauf als ein 6:0-Kantersieg herausstellen sollte, findet diesmal unter verkehrten Vorzeichen statt – wenn auch nicht ganz so dramatisch.

Am 7. Spieltag liegen die Kölner nämlich auf dem Relegationsplatz. Dazu haben sie seit mittlerweile 16 Bundesliga-Spielen (saisonübergreifend) nicht mehr gewinnen können. Eine Negativbilanz die aktuell nur von Schalke übertroffen wird. Tabellennachbar Mainz ist den Kölnern jedoch auch dicht auf den Versen, was die Erfolglosigkeit betrifft. Und so zieren diese Vereine denn auch das Tabellenende.

Während Fast-Absteiger Werder sich mit einem Sieg heute Abend schon gehörig viel Luft nach unten verschaffen und dem Saisonziel, diesmal möglichst früh den Klassenerhalt zu sichern, ein erheblichen Schritt näher kommen könnten.