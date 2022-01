YouTube: Das sind die beliebtesten Kanäle in Deutschland

Anzeige

Die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor haben zusammengetragen, welche YouTube-Kanäle in Deutschland am angesagtesten sind.

Die Analyse basiert auf 2.800 deutschsprachigen YouTube-Kanälen und dem YouTuber-Relevanzindex von Faktenkontor. Die Untersuchungsmethode berücksichtigt laut news aktuell unter anderem die Anzahl der eingestellten Videos auf der Plattform, die Anzahl der Abonnenten und der Gesamtaufrufe sowie den prozentualen Zuwachs der Aufrufe insgesamt und pro Video in den letzten 30 Tagen. Zeitpunkt der Datenerhebung war August 2021.

In der Kategorie Nachrichten und Politik soll der Kanal von BILD am beliebtesten sein, teilt news aktuell mit. Die Influencerin Dagi Bee dominiert derweil die Beauty- und Fashion-Szene. Ein altbekanntes YouTuber-Gesicht ist derweil auch Freshtorge. Der Komiker führt die Liste in der Comedy-Sparte an.

Deutschlands erfolgreichste YouTube-Kanäle nach Themenbereichen

Automobil: JP Performance (2,14 Mio. Abonnenten)

Beauty & Fashion: Dagi Bee (3,98 Mio. Abonnenten)

Comedy: Freshtorge (3,52 Mio. Abonnenten)

Film & Unterhaltung: The Voice Kids (6,73 Mio. Abonnenten)

Gaming: Paluten (4,28 Mio. Abonnenten)

Menschen & Blogs: Felix von der Laden (3,21 Mio. Abonnenten)

Musik: Rammstein Official (5,8 Mio. Abonnenten)

Nachrichten & Politik: BILD (898.000 Abonnenten)

Sport: Red Bull (10,2 Mio. Abonnenten)

Technologie: SemperVideo (314.000 Abonnenten)

Tiere & Haustiere: oschu1000 (381.000 Abonnenten)

Wissenschaft & Bildung: Dinge Erklärt – Kurzgesagt (1,49 Mio. Abonnenten)

Text: news aktuell/ Redaktion: JN