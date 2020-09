ZDF stellt Doku über verstorbene US-Richterin wieder online

Anzeige

Die Dokumentation „RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit“ über die US-Richterin Ruth Bader Ginsburg ist wieder in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Das teilte der Mainzer Sender am Samstag via Twitter mit. Ginsburg starb am Freitag im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Die liberale Juristin wurde unter anderem als Kämpferin für die Gleichberechtigung der Frauen zu einer Ikone in den USA.

Der 90 Minuten lange Film der Regisseurinnen Betsy West und Julie Cohen stammt aus dem Jahr 2018. Er zeichnet das Porträt der schlagfertigen Verfassungsrichterin, die auch zum Popkultur-Phänomen wurde. Der Film war für einen Oscar nominiert.