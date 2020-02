Zehnte und letzte Staffel „Pastewka“ ab heute bei Prime

15 Jahre, 10 Staffeln und 99 Folgen bei Sat.1 und Amazon Prime Video – die Geschichte von Bastian Pastewkas Sitcom über sich selbst war ungewöhnlich abwechslungsreich – fehlt nur noch das letzte Kapitel.

Bastian, Anne, Hagen, Svenja, Kim, Volker, Regine und viele Gast-Stars begeben sich auf eine letzte, chaotische Reise – natürlich inklusive des roten Saabs. Am heutigen 7. Februar startet die finale 10. Staffel „Pastewka“ bei Prime.

Als besondere Überraschung für alle Fans, reist Bastian Pastewka in der exklusiven Dokumentation „Der letzte Trip“ für einen letzten Blick auf die vergangenen 15 Jahre noch einmal in die Vergangenheit. Die Doku steht ebenfalls ab heute zum Streamen bereit.

In den zehn Folgen der neuen Staffel kehrt Bastian (Bastian Pastewka) völlig verändert aus Afrika zurück. Er ist endlich mit sich und der Welt im Reinen. Bastian und Anne (Sonsee Neu) sind richtig gute Freunde geworden und freuen sich jetzt auf einen Neubeginn in Köln. Bastian schreibt ein Buch, Volker (Dietrich Hollinderbäumer) und Hagen (Matthias Matschke) renovieren das Haus, Svenja (Bettina Lamprecht) hat den Biohof Bruck zum Erfolg geführt, Mafalda wird 2 und Kim (Cristina do Rego) und Regine (Sabine Vitua) haben völlig eigene Pläne. Alles scheint in bester Ordnung bis Anne mit einer Überraschung um die Ecke kommt…