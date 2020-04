Zeitlos: Die besten Disney-Filmsongs bei Disney+

Neben Star Wars, Marvel-Superhelden und Co. besinnt sich das Programm von Disney+ ganz auf seine musikalischen Stärken. Die berühmten Songs sind ein großes Aushängeschild für das Streamingportal und können fortan aufgefrischt werden.

Disney hat nicht nur Filmgeschichte geschrieben, sondern auch Musikgeschichte. Besonders die Animationsfilme des Studios sind nicht ohne die ikonischen Songs zu denken. Man erinnere sich nur zurück an das berühmte „Let It Go“ aus Disneys Sensationserfolg „Die Eiskönigin“ von 2013, das monatelang in den Kinderzimmern dieser Welt vor sich hingesungen wurde und auch Erwachsenen kaum noch aus dem Ohr ging.

Dabei beginnt die erfolgreiche Musikgeschichte des Filmstudios im Grunde genommen im Jahr 1940, als der Song „When You Wish Upon a Star“ aus dem Film „Pinocchio“ die Academy of Motion Picture Arts and Sciences begeistern und einen Oscar gewinnen konnte. Die Melodie wurde übrigens später in den Disney-Vorspann übernommen, der mit einer Fahrt über das berühmte Märchenschloss jeden Film einläutet.

Seitdem folgten zahlreiche große Hits, die einen immer größeren Stellenwert in der Vermarktung der Filme einnahmen. Schließlich tragen die Songs zusätzlich zur Popularität der einzelnen Streifen bei, auch außerhalb der Kinosäle. Filme wie „Mary Poppins“, „Aladdin“, „Tarzan“ oder „Der König der Löwen“ haben mit ihren Songs und Melodien von Stars wie Phil Collins und Elton John die Musikcharts dominiert. 13 Mal konnten Musikstücke aus Disneyfilmen bis heute den Oscar abstauben. Mehrere Filme haben darüber hinaus auch erfolgreich den Sprung auf die Musicalbühnen der Welt geschafft.

Beim Streamingdienst Disney+ können fast alle großen Hits aus den über 100 Jahren Geschichte des Studios noch einmal nachgehört oder neu entdeckt werden. Zu den musikalischen Highlights im Programm gehören unter anderem „COCO – Lebendiger als das Leben“, „Annie“, „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“, „Die Schöne und das Biest“, „Marry Poppins“, „Into the Woods“, „Die Muppets“ sowie alle drei Teile von „High School Musical“.