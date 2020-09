Zusatz-Content mit „Babylon Berlin“-Stars jetzt in der ARD-Mediathek

Anzeige

Bald startet die dritte Staffel der deutschen Erfolgsserie im Free-TV und die ARD-Mediathek ist mit deutschen Filmklassikern bestückt worden, um die goldene Epoche des deutschen Films zu feiern, in der auch „Babylon Berlin“ spielt. Nun gibt es zu den Filmen noch Extra-Inhalte mit den Darstellern der Serie.

Zu den zwölf Filmklassikern der 1920er- und frühen 1930er-Jahre, die anlässlich des bevorstehenden Sendestarts der neuen Staffel von „Babylon Berlin“ in der ARD-Mediathek zum Streamen bereitstehen, sind nun auch die Statements der prominenten Paten online: Die drei Regisseure und Autoren Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer sowie einige Darsteller aus der Serie stehen jeweils für einen der Filme Pate und geben eine ganz persönliche Einführung zu „ihrem“ Film.

Die Paten und ihre Filme:

Henk Handloegten / Dr. Mabuse Teil 1 und 2 (1921)

Achim von Borries / Menschen am Sonntag (1930)

Tom Tykwer / Metropolis (1927)

Volker Bruch / Berlin Alexanderplatz (1931)

Liv Lisa Fries / Tagebuch einer Verlorenen / Die Büchse der Pandora (1929)

Meret Becker / Der Blaue Engel (1929)

Udo Samel / M – eine Stadt sucht einen Mörder (1931)

Benno Fürmann / Der letzte Mann (1924)

Leonie Benesch / Aschenputtel (1922)

Wer die Gelegenheit nutzen und möglichst viele der dargebotenen Klassiker sehen möchte, muss sich allerdings ranhalten:

Wie die ARD DIGITAL FERNSEHEN gegenüber bestätigte, werden die entsprechenden Inhalte nur bis zum 18. Oktober in der Mediathek zur Verfügung stehen.

Mit drei Folgen und der begleitenden Dokumentation startet die neue Staffel „Babylon Berlin“ am 11. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten. Drei weitere Folgen strahlt Das Erste am Mittwoch, 14. Oktober um 20:15 Uhr aus. Jeweils zwei Folgen sind am 15., 21. und 22. Oktober um 20:15 Uhr zu sehen. Bereits ab dem 9. Oktober sind die ersten drei Folgen online first in der ARD Mediathek zu sehen (ab 11. Oktober dann die ganze Staffel).