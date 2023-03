Neues Thriller-Format parallel bei RTL+, HBO Max und Warner TV Serie

Anzeige

Die neue Thriller-Serie „Zwei Seiten des Abgrunds“ soll zeitgleich im Streaming auf RTL+, im Pay-TV auf Warner TV Serie sowie international auf HBO Max ihre Premiere feiern.

RTL Deutschland beschreibt das Format als „psychologisch komplexes Verwirrspiel, bei dem die Grenzen von Schuld und Unschuld, Tätern und Opfern, Recht und Gerechtigkeit beständig verwischen“. In „Zwei Seiten des Abgrunds“ ermittelt Hauptdarstellerin Anne Ratte-Polle als Polizeibeamtin in einer mysteriösen Mordserie. Anton Dreger spielt dabei den ehemaligen Mörder Dennis Opitz, der frühzeitig aus der Haft entlassen wure und sich nun auf einem Rachefeldzug befinden soll.

„Zwei Seiten des Abgrunds“ im Mai bei RTL+ und später im Free-TV

Die Miniserie umfasst insgesamt sechs Episoden und wurde gemeinsam von RTL Deutschland und Warner Bros. Discovery in Auftrag gegeben. Regie führte Anno Saul („Charité“ Staffel 2). Die ungewöhnliche Premiere von „Zwei Seiten des Abgrunds“ soll am 8. Mai auf RTL+, Warner TV Serie und HBO Max erfolgen. Auf der Streaming-Plattform RTL+ stehen dabei ab dem 8. Mai alle sechs Folgen im Boxset zur Verfügung, wie der Anbieter ankündigte. Warner TV Serie soll das Format derweil ab dem 8. Mai immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen zeigen. HBO Max launcht ebenso jeweils montags zwei neue Episoden, ist der Programmankündigung zu entnehmen.

Darüber hinaus soll „Zwei Seiten des Abgrunds“, die ihre Weltpremiere beim Deutschen FernsehKrimi Festival in Wiesbaden feierte, zeitnah im Mai auch im Free-TV zu sehen sein. Die Ausstrahlung soll bei Vox erfolgen.

