Gegen Piraterie: DAZN schließt sich globaler Allianz an

Anzeige

DAZN verstärkt die Anstrengugnen gegen Piraterie: Gemeinsam mit der beIN Media Group wird eine eigene Task Force zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Sportstreaming-Bereich gegründet

Anzeige

Die Sport-Unterhaltungsplattform DAZN hat sich der Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) angeschlossen, der größten globalen Anti-Piraterie-Koalition, um gegen illegale Aktivitäten vorzugehen, die die Sportübertragungs- und -streaming-Industrie bedrohen.

Mit der Aufnahme von DAZN gründet die Koalition die ACE Sports Piracy Task Force. Die Task Force wird die Bemühungen von ACE zur Bekämpfung von Sportpiraterie verstärken und in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und anderen Partnern Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen, um diese zu stören und zu unterbinden.

DAZN arbeitet jetzt unter anderem mit Konkurrent beIN gegen Piraterie

Der Task Force gehört neben DAZN auch die international agierende beIN Media Group an. Der katarische Sender kämpft bereits seit Längerem gegen Piraterie (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). In Zusammenarbeit mit beIN hat ACE im vergangenen Jahr mehrere Sportpiraterie-Ringe ins Visier genommen, darunter die erfolgreiche Zerschlagung einer berüchtigten Gruppe mit Sitz in Marokko nur wenige Tage vor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022.

Mit der Aufnahme von DAZN und der Einrichtung der Task Force konzentriert sich die Koalition auf die wachsende Bedrohung, die groß angelegte Piraterieanbieter für Live-Sport-Sender, -Vertreiber und -Ligen darstellen. Laut einer Studie von Dynamedia/Ampere1 könnte die Bekämpfung der weltweiten Sportpiraterie der Sportbranche zusätzlich jährliche Einnahmen in Höhe von 28 Milliarden US-Dollar bringen.

DAZN ist das 53. Unternehmen, das ACE seit der Gründung der Koalition im Jahr 2017 beigetreten ist; es wird erwartet, dass sich in den kommenden Monaten weitere Unternehmen aus den Bereichen Medien, Unterhaltung und Sportübertragung anschließen werden.

Durch illegales Streaming verliert die Branche laut jährlich knapp 30 Milliarden US-Dollar

„Der Diebstahl von geistigem Eigentum an Live-Sportinhalten ist ein Branchenproblem, das sich negativ auf alle Sportarten und Sportfans auswirkt und es bedarf einer globalen konzertierten Anstrengung, um es sinnvoll anzugehen. Die ACE ist aufgrund ihrer Erfolgsbilanz, ihres Rufs und ihrer Erfahrung bei der Durchführung effektiver Maßnahmen die natürliche Heimat für die Sports Piracy Task Force“, sagt Shay Segev, CEO der DAZN Group.

„In Zusammenarbeit mit ACE, beIN und anderen Sendern und Rechteinhabern wird die Task Force die kriminellen Betreiber verfolgen, die dem Sport auf allen Ebenen schaden und oft die Kreditkarten und Daten der Fans für illegale Zwecke nutzen. DAZN steht mit ACE im Kampf gegen den weltweiten Diebstahl von Inhalten“, fügt Ed McCarthy, Chief Operations Officer von DAZN hinzu.

Charles Rivkin, Vorsitzender und CEO der Motion Picture Association und Vorsitzender von ACE, sagt, die Koalition sei stolz, DAZN willkommen zu heißen und die ACE Sports Piracy Task Force ins Leben zu rufen. „Mit jedem neuen Mitglied wird ACE stärker und ist besser gerüstet, um das globale Ökosystem von Urhebern und Sendern zu schützen“, so Rivkin. „Mit dem Beitritt zu ACE bestätigt DAZN, dass dies der effektivste Weg ist, sein Geschäft und seinen weltweiten Kundenstamm vor der Bedrohung durch Live-Sportpiraterie zu schützen.“

Kooperation mit Inter- und Europol

„Der Beitritt von DAZN und die Gründung der ACE Sports Piracy Task Force stellen einen Wendepunkt für ACE dar und bestätigen einmal mehr, dass wir der unverzichtbare Partner für alle sind, die eine Bedrohung durch Piraterie für ihr Geschäft erkennen“, so Jan van Voorn, Executive Vice President und Chief of Global Content Protection der MPA und Leiter von ACE. „Mit jedem neuen Mitglied wird unser globales Netzwerk leistungsfähiger und effektiver bei der Bekämpfung von Piraterieanbietern, die die Medien-, Unterhaltungs- und Live-Sport-Branche sowie die Verbraucher bedrohen.“

ACE stützt sich auf ein Netzwerk von Experten für hochtechnologische Ermittlungen und Strafverfolgungen, die in Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen und internationalen Organisationen wie Interpol und Europol gegen die gesamte Lieferkette illegaler Inhalte vorgehen.

Quelle: DAZN