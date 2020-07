Digitalradio Österreich launcht DAB Plus Online-Store

Anzeige

Ab sofort können Digitalradio-Interessierte DAB-Plus-Radiogeräte mehrerer Marken über den offiziellen österreichischen DAB-Plus-Onlineshop erwerben.

Seit dem offiziellen nationalen Start in Österreich vor über einem Jahr sei die dortige Hörerschaft beachtlich gewachsen. Digitalradio Österreich möchte daher selbst dafür sorgen, dass nicht nur beim Senderangebot sich ein Programm für jeden Geschmack fniden lässt, sondern auch ein Produktportfolio zum Empfang zur Verfügung stellen.

So können Österreicher, die über die Anschaffung eines DAB-Plus-Radios nachdenken, Geräte ab sofort direkt über den offiziellen DAB Plus Online-Store erwerben. Dort findet sich eine große Auswahl der Marken TechniSat, Pure, Dual und Hama. Der Store ist in Kooperation mit dem Online-Händler Eleonto entstanden, der die Shop-Plattform und die Logistik bereitstellt.

Zur Feier der Einführung des Webshops erwarten zahlreiche Eröffnungsangebote interessierte Kunden. Es gibt zudem keine Lieferkosten sowie ein 30-tägiges Rückgaberecht.