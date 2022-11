Ex-ORF-Chef zieht es ins Fußball-Geschäft

Anzeige

Der ehemalige Intendant des Österreichischen Rundfunks (ORF), Alexander Wrabetz, steht künftig als neuer Chef an der Spitze des Wiener Fußball-Traditionsclubs Rapid.

Anzeige

Der 62-Jährige wurde am Samstag zum Präsidenten des Erstligisten gewählt. Vorgänger Martin Bruckner hatte im August seinen Rückzug angekündigt, nachdem Rapid eine historische Niederlage gegen den liechtensteinischen FC Vaduz erlitt und damit die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League verspielte. In der österreichischen Bundesliga liegt Rapid derzeit auf dem vierten Platz.

Wrabetz war bis Ende 2021 noch Chef des ORF

Wrabetz gab vor seiner Wahl für den Verein als Ziele aus, unter den besten drei Clubs in Österreich zu sein, in die Nähe des Meistertitels zu kommen und an internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Den 32. und bisher letzten Meistertitel holten die Hütteldorfer im Jahr 2008. Im Oktober trennte sich Rapid von Trainer Ferdinand Feldhofer. Zoran Barisic führt das Team seitdem interimistisch.

Bildquelle: ORF_Zentrum: © ORF/Milenko Badzic