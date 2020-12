James Bond-Filme gratis bei Youtube?

Anzeige

Während „Keine Zeit zu sterben“ pandemiebedingt noch auf sich warten lässt, streamt Youtube jetzt 19 James Bond-Streifen kostenlos. Darunter sind einige Filme mit Sean Connery. Vorerst gilt das Angebot in den USA.

Von „James Bond jagt Dr. No“ mit dem kürzlich verstorbenen Sean Connery bis Pierce Brosnans Bond-Debut in „Goldeneye“: Die 19 ersten Filme der 007-Reihe bietet Youtube in Kooperation mit MGM nun gratis zum streamen an. Zumindest in den USA, wie dortige Medien berichten.

Ob die Bond-Filme auch in Deutschland und anderen Ländern bald kostenlos verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt. Wer einen VPN-Zugang hat, kann trotzdem in den Genuss der Agenten-Action kommen.

Nicht dabei auf Youtube sind die jüngeren Streifen mit Daniel Craig. Einige der 007-Filme mit Craig findet man jedoch im amerikanischen Netflix. Anders in Deutschland: James Bond-Streaming gratis oder per Abo sucht man hierzulande noch vergeblich. Bei Prime Video gibt es die Filme, wie „Spectre“, nur zu leihen oder kaufen.