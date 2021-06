MTV plant große Live-Show für die VMAs

Anzeige

Die MTV Video Music Awards sollen Mitte September mit großem Staraufgebot in einer New Yorker Eventhalle über die Bühne geben. Mit der Trophäen-Show im Barclays Center vor Zuschauern wolle man auch die Rückkehr zu Live-Events zelebrieren, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Im vorigen August wurden die Preise des US-Musiksenders MTV wegen der Corona-Pandemie an verschiedenen New Yorker Standorten im Freien vor einem kleinen Live-Publikum unter Berücksichtigung von Hygienevorschriften verteilt. Viele ähnliche Veranstaltungen waren wegen der Pandemie ganz abgesagt worden. Die meisten Trophäen räumte 2020 Lady Gaga ab.

Die VMA-Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Als Trophäe gibt es einen «Moonman», einen kleinen Astronauten auf dem Mond, der eine MTV-Fahne in der Hand hält.