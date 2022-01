Nationalhymne täglich in der BBC?

Anzeige

Lang lebe die Königin! Geht es nach einigen konservativen Politikern, können die Worte „God Save the Queen“ (deutsch: „Gott schütze die Königin“) gar nicht oft genug in der öffentlich-rechtlichen BBC zu hören sein. In Deutschland undenkbar? Mitnichten!

Der Tory-Abgeordnete Andrew Rosindell schlug am Donnerstag im Londoner Unterhaus vor, den Sender zu ermutigen, zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen in diesem Jahr jeden Tag zum Abschluss des Programms die Nationalhymne zu spielen. „Fantastisch“, lautete die spontane Reaktion von Kulturministerin Nadine Dorries, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Auch beim Kulturstaatssekretär Chris Philip kam der Vorschlag gut an: „Je öfter wir die Nationalhymne hören, desto besser“, sagte er.

Vorschlag aus der DIGITAL FERNSEHEN-Redaktion: Alternativ könnte natürlich auch die „God Save the Queen“-Variante der „Sex Pistols“ regelmäßig gespielt werden. Vielleicht kann man sich ja auf einen abwechselnden Rhythmus einigen.

In Deutschland wäre es aktuell nicht wirklich vorstellbar, dass ARD und oder ZDF ähnliches machen würden. Wobei sie genau das in den Achtzigern taten. Das Erste sendete die Nationalhymne beispielsweise von 1985 bis 1995 täglich zum Sendeschluss. Das ZDF nahm die Hymne ebenfalls 1985 ins Programm und im Bayerischen Rundfunk ist sie an der Seite der Bayern- und Europa-Hymnen immer noch regelmäßig zu hören. (dpa/bey)

DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Montag zu 100 Jahren BBC.