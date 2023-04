Netflix beendet ursprüngliches Geschäftsmodell

Anzeige

Das Ende für ein Netflix-Relikt vergangener Zeiten steht an: Der DVD-Verleih per Post in den USA, mit dem die Geschichte des heutigen Streaming-Giganten begann, endet bald.

Netflix kündigte an, dass der DVD-Verleih nach rund 25 Jahren eingestellt wird. Der in Deutschland nicht verfügbare Versand per Post war das ursprüngliche Geschäftsmodell des 1997 gegründeten Unternehmens. Der Legende nach begann die Geschichte von Netflix sogar mit einem Leihvideo.

Netflix-Gründungsmythos um verlegte VHS-Kassette

Gründer Reed Hastings verlegte eine Videokassette und ärgerte sich über die Mahngebühren der Videothek, wie er später erzählte. Daraus entstand die Geschäftsidee einer DVD-Flatrate. Im Streaming-Zeitalter spielte dieser Service aber ohnehin kaum noch eine Rolle. Netflix begründete das Aus mit der geringen Nutzung.

