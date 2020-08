So wird die IFA 2020 Special Edition ablaufen

Anzeige

Die IFA 2020 ist weltweit wahrscheinlich die einzige „real“ stattfindende Elektronikmesse dieses Jahr trotz Corona. Jetzt ist auch bekannt, wie genau die Special Edition der IFA ablaufen soll – mit einigen Einschränkungen.

Während alle anderen Events der Branche wie die CES 2021 in Las Vegas nur rein online stattfinden konnten, vertraut Berlin auf sein umfassendes Hygiene-Konzept für die anstehende Internationale Funkausstellung 2020 vom Donnerstag, 3. September bis Samstag, 5. September. Auch die IFA verlegt einen Teil der Messe ins Internet (Digitalfernsehen berichtete) – dass unter Auflagen trotzdem eine Präsenzmesse stattfinden soll, sehen gerade viele Unternehmen kritisch und haben der IFA lieber für dieses Jahr abgesagt.

In diesem Jahr soll die IFA nicht nur kürzer sein, sondern wird vor allem als reine Einladungsveranstaltung durchgeführt: Zugelassen sind nur akkreditierte Besucher und die Öffentlichkeit muss ausgeschlossen werden. Zur Begrenzung des Programms ist die IFA Special Edition 2020 in drei Bereiche unterteilt: in die „IFA Global Press Conference“ mit Keynotes und Pressekonferenzen, die Innovationsplattform „IFA NEXT trifft IFA SHIFT“ sowie den Handelsbereich „IFA Retail & Business“. Pro Tag und Veranstaltung dürfen nur 1000 Besucher teilnehmen.

Die steigenden Fallzahlen und die Angst vor der Ansteckungsgefahr ist der Hauptgrund für die Absage vieler Unternehmen auf der IFA 2020. So sind viele große Firmen, die sonst ganze Hallen für ihre Präsentation in Anspruch nehmen, nicht dabei wie die Deutsche Telekom, Philips, Samsung und Sony.

Programmübersicht Pressekonferenzen

Tag 1: Donnerstag, 3. September

9.30 Uhr IFA, gfu & GfK Opening

9.45 Uhr Qualcomm Opening Keynote

11–18 Uhr Pressekonferenzen LG, BSH, TCL, Huawei, Haier, Schneider electric, Beurer, GfK

Tag 2: Freitag, 4. September

9.30 Uhr IFA, gfu & GfK Opening

9.45–18 Uhr Pressekonferenzen Miele, Hyundai, HONOR, Realme, Neato Robotics, Shelly (Allterco), De’Longhi, GfK

Tag 3: Samstag, 5. September

10 Uhr IFA & gfu Opening

10.15–13 Uhr Pressekonferenzen Ataraina, Satisfyer, ECOVACS

13–15 Uhr IFA Press Conference Sneak Peak 2021