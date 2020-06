Vorerst nur im Pay-TV: Auch Ösi-Bundesliga startet heute – ORF morgen dran

Sky Österreich hat zwar bekanntlich eine Sublizenzierung von 15 Spielen an den ORF abgeben. Beim Neustart an diesem Dienstag kommt der öffentlich-rechtlichen jedoch vorerst nur mit Zusammenfassungen zum Zug.

Die drei Spiele zum Liga-Restart laufen heute am späten Abend, nach 23 Uhr, im ORF in Form von Highlight-Clips. Das heißt im Umkehrschluss: Sky Österreich überträgt den Neustart in der österreichischen Bundesliga exklusiv live im Pay-TV. Schon um 18.30 Uhr geht es los mit einem Doppelpack: SV Mattersburg empfängt SCR Altach (Sky Sport Austria 2 HD) und WSG Tirol SKN St. Pölten (Sky Sport Austria 3 HD). Um 20.30 Uhr folgt dann noch die Begegnung zwischen der Wiener Austria und FC Admira auf Sky Sport Austria 1 HD.

Ein kompletter Kaltstart ist die Wiederaufnahme des Ligabetriebs indes nicht. Das Pokalfinale im Nachbarland fand bereits am Freitag statt. Red Bull Salzburg setzte sich dabei deutlich 5:0 gegen den Zweitligisten Austria Lustenau durch.

Zum Kracherduell zwischen ebenjenen Salzburgern und Rapid Wien am morgigen Mittwoch wird dann aber auch der ORF das erste Mal zum Zug kommen. Anpfiff ist hier um 20.30 Uhr.