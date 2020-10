1-2-3.tv: Teleshopping-Plattform wächst stärker als der Markt

Anzeige

Die Omnichannel-Auktionsplattform 1-2-3.tv verzeichnet 20 Prozent Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr. Laut neuesten Angaben ist die Plattform in den letzten 15 monaten deutlich stärker als der deutsche Teleshopping-Markt gewachsen.

Als Grund für das Wachstum nennt das Unternehmen seine konsequente Weiterentwicklung vom Auktionssender zur Omnichannel-Auktionsplattform. Außerdem habe man sich verstärkt auf seinen Markenkern und die Digitalisierungsstrategie konzentriert, was ebenfalls zu dem Erfolg beigetragen haben soll. Stärkster Monat in 2019 sei der November gewesen mit insgesamt 13,7 Millionen Euro Nettoumsatz.

Rund ein Drittel des Umsatzes erzielt 1-2-3.tv inzwischen über die digitalen Kanäle, Webb und App. Das Unternehmen entwickelt nach eigenen Angaben stetig an der Erweiterung des digitalen Angebots. Bereits 2019 sei 1-2-3.tv mit einem Jahresumsatz von rund 126 Millionen Euro um 6,3 Prozent und damit stärker als der gesamte Teleshopping-Markt gewachsen. Dieser habe im Vergleich zum Vorjahr mit 2,1 Milliarden Umsatzvolumen nur rund 1,4 Prozent zugelegt.

Wie 1-2-3.tv gestern in einer Pressemitteilung ankündigte, wolle man sich auf die Strategie konzentrieren, Kunden durch ein klares Markenversprechen für Auktionen auf allen Kanälen zu begeistern. Als wesentliche Faktoren nennt das Unternehmen Vielfalt, Spannung, Inspiration im Live-Entertainment sowie Interaktion und einen Ausbau des Sortimentmixes.

1-2-3.tv ist Deutschlands erste Omnichannel-Auktionsplattform. Der Sender ist im digitalen Kabel in SD und HD sowie über den Satelliten Astra in SD via Satellit Astra 1 N und in HD via Astra 1KR empfangbar. Außerdem ist der Empfang über DVB-T2 überregional in Deutschland möglich. Im Netz, mobil oder via App steht nebenbei zwischen 6 Uhr und 2 Uhr nachts ein Livestream zur Verfügung. 1-2-3.tv versteigert in über 65.000 Auktionen Artikel aus sechs Sortimentsbereichen.