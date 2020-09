ARD-Programm-Direktor Herres geht vorzeitig

Anzeige

Volker Herres hat seinen vorzeitigen Rückzug bekanntgegeben. Bis es im nächsten Jahr so weit ist, hat er aber noch einiges vor:

Volker Herres wird zwar weiter moderieren, sein Amt als Programmdirektor der ARD will er aber zum 30. April 2021 abgeben. Zur Begründung erklärt er:

„Ich habe bereits vor einiger Zeit den Intendantinnen und Intendanten der Landesrundfunkanstalten angeboten, mein Amt ein halbes Jahr vor Vertragsende abzugeben. In meiner Lebensplanung hatte ich immer die Absicht, noch mit 63 in dieser Funktion aufzuhören. Das käme Ende April 2021 dann gerade noch so hin.“

Und weiter: „Bis dahin liegt mir noch daran, eine ganz wichtige Weichenstellung weiter auf den Weg zu bringen. Den Umbau der Programmdirektion von der rein linearen gemeinschaftlichen Steuerungseinheit für das Erste Deutsche Fernsehen hin zu einer auch für das non-lineare Angebot der ARD-Mediathek inhaltlich zuständigen Gemeinschaftseinrichtung.“

Bedauern und Respekt vonseiten Tom Buhrows

Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow bedauere die Entscheidung von Volker Herres, bedankt sich aber im gleichen Atemzug bei Herres „für seine Lebensleistung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er hat sich in fast vier Jahrzehnten in vielen Positionen um den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk verdient gemacht […]. Er war Chefredakteur und Programmdirektor des NDR und ist seit 2008 Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen. ‚Seinen‘ Sender hat er als Qualitätsprogramm und Informationssender Nummer Eins in Deutschland mitgeprägt und jüngst auch den digitalen Umbau mit der ARD-Mediathek vorangetrieben. Dafür gilt ihm mein größter Respekt – und ich wünsche viel Kraft für den ‚Endspurt‘!“

Volker Herres soll der ARD auch über den 30. April 2021 hinaus noch beratend zur Seite stehen. Den „Presseclub“, den er seit September 2007 moderiert, wird er wie bisher im Wechsel mit Jörg Schönenborn präsentieren. Außerdem wird er weiter die ARD im Trägerverein der „Deutschen Journalistenschule e.V.“ vertreten, deren Absolvent er ist und wo er derzeit als Vorstandsvorsitzender agiert.