ARD/ZDF-Onlinestudie: Internetnutzung massiv gestiegen

Anzeige

Die Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2020 sind da. Aus der Studie geht hervor, dass die Zahl der Internetnutzer millionenfach gestiegen ist. Davon profitieren auch Mediatheken.

Die ARD/ZDF-Onlinestudie wird seit 1997 durchgeführt und liefert jährlich Daten zur Internetnutzung der Deutschen. Fast 3,5 Stunden wird im Mittel das Internet täglich genutzt, so die aktuellen Ergebnisse. Über 90 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren nutzen das Internet. Die Zahl stieg dabei um 3,5 Millionen auf insgesamt 66,4 Millionen Menschen. Erhöht hat sich dabei auch die Nutzungsdauer und Reichweite, wenn es um mediale Internetdienste geht. So werden zwei Stunden am Tag im Durchschnitt für das mediale Internet genutzt. Die restliche Zeit entfällt etwa auf Chatten und Shoppen im Netz.

Infografik: obs/ZDF/ARD/ZDF-Onlinestudie 2020

Nebenbei ergab die Studie, dass 65 Prozent der Befragten die Videoangebote der Fernsehsender über Mediatheken oder YouTube zumindest selten nutzen. Bei den Streamingdiensten sollen es 47 Prozent sein. Bei den unter 30-Jährigen liegen Netflix und andere Streamingplattformen deutlich vor den TV-Inhalten. ARD und ZDF freuen sich dennoch über einen Zuwachs um 6 Prozent bei der Nutzung ihrer Mediatheken. Jeder Fünfte soll mindestens wöchentlich Inhalte der Sender online abrufen.

Größter Beliebtheit erfreuen sich weiterhin Musikstreamingdienste, so die Studie. 35 Prozent der Befragten nutzen diese mindestens wöchentlich. 31 Prozent rufen Musik über YouTube ab. Bei der Studie wurde außerdem das Social Media – Verhalten der Deutschen untersucht. Herausgekommen ist, dass Facebook erstmals von Instagram überholt wurde. 15 Prozent der Bevölkerung nutzen Instagram täglich, Facebook kommt hingegen nur auf 14 Prozent.

Weitere Infos über die Ergebnisse der Studie gibt es auf deren Website.