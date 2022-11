Badstuber und Omilade werden WM-Experten bei Eurosport

Anzeige

Navina Omilade und Holger Badstuber werden die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar für Eurosport als Experten begleiten.

Während der WM sollen die 61-malige Nationalspielerin und der 31-malige Nationalspieler und Ex-Bayern-München-Profi ihre eigenen Kolumnen auf eurosport.de erhalten. Darin werden sie sowohl das Geschehen im Gastgeberland Katar als auch die sportlichen Leistungen des DFB Teams in den Fokus rücken, kündigte Discovery am Donnerstag an.

Beide haben sich bereits im Vorfeld zu der umstrittenen Vergabe des Fußballturniers nach Katar geäußert. “Die Vergabe der WM nach Katar war definitiv ein Fehler”, sagt Badstuber. “Nun gilt es jedoch, diese Plattform zu nutzen und bei jeder Gelegenheit auf den Wert von Menschenrechten aufmerksam zu machen. Sie sind unser höchstes Gut. Das müssen wir verteidigen und ansprechen, so oft es geht.” Gleichzeitig plädiere er dafür, den Fußball auf dem Rasen Fußball sein zu lassen. Jeder Fan habe die Wahl, die Spiele zu verfolgen oder nicht, zitiert Discovery den Sportler.

Navina Omilade ergänzt: “Auch wenn ich der Überzeugung bin, dass die WM nie hätte nach Katar vergeben werden dürfen, bietet sich nun die Möglichkeit, einem großen Publikum weltweit die Missstände dort offenzulegen und kritisch auf die Situation im Land aufmerksam zu machen – egal ob es fehlende Menschenrechte, die Behandlung der Gastarbeiter oder die Situation von Frauen oder auch Homosexuellen betrifft.” Auch Omilade betont jedoch, sobald der Ball rolle, solle der Sport im Vordergrund stehen und die Leistung auf dem Platz in den Fokus rücken, ohne dabei die Rahmenbedingungen zu vergessen. Neben den WM-Kolumnen der beiden will Eurosport seine Zielgruppe mit Livetickern, Analysen, Spiel- und Hintergrundberichten auf dem Laufenden halten.

