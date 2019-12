Champions League bis 2021: Sky informiert Kunden

Die Aufregung um die Vergabe der TV-Rechte für die Champions League am Donnerstag scheint beim Pay-TV-Anbieter Sky für Verunsicherung bei den Kunden zu sorgen.

Dabei bleibt mindestens bis September 2021 alles beim Alten, denn die aktuelle Rechteperiode geht noch bis zum Ende der Saison 2021. Um die Hotline zu entlasten, hat Sky nun öffentlich die drängenden Fragen der Kunden beantwortet:

Wird Sky versuchen, über eine Sublizenz doch noch Rechte zu erhalten?

„Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt dazu keine Angaben machen können. Mit Sky Q haben wir die ideale Plattform, um Inhalte von Kooperationspartnern ganz einfach für Sky Kunden zugänglich zu machen. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden langfristig davon profitieren. Aktuell ist unter anderem auch die DAZN App über Sky Q verfügbar.“

Habe ich durch den neuen Champions-League-Vertrag ein außerordentliches Kündigungsrecht?

„Nein, denn bis Sommer 2021 ändert sich erstmal nichts: Sky besitzt nach wie vor die Ausstrahlungsrechte der UEFA Champions League und zeigt diese in gewohnter Spitzen-Qualität. Damit haben unsere Kunden mehr als 1,5 Jahre Planungssicherheit. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht demnach kein Grund für eine Kündigung, bzw. kein Recht auf Sonderkündigung. Sicher werden wir über den Sommer 2021 hinaus ein hochattraktives Sportangebot präsentieren.“

Wird Sky nun verstärkt in andere Rechte investieren?

„Wir sind grundsätzlich an hochklassigen Sportrechten interessiert, beobachten ständig den Markt und werden auch in Zukunft in unser Sportangebot investieren. Dabei gilt aber immer der Grundsatz, dass wir nicht bereit sind, über den Wert, den wir einem Recht beimessen, hinaus zu gehen. Dieses Vorgehen bleibt unverändert. Dass wir 2018 die Formel 1 und die Englische Premier League zurückgeholt haben beweist, dass wir immer unser Bestmögliches geben, um unseren Kunden das beste Sporterlebnis zu bieten.“

Bedeutet das das Ende des Sport Pakets?

„Nein. Auch über die UEFA Champions League hinaus, bietet das Sport-Paket ein umfassendes Angebot an hochkarätigen Sportrechten: der DFB-Pokal und die Premier League, die Formel 1, Weltklasse-Tennis aus Wimbledon und von der ATP Tour, Spitzenhandball aus der Liqui Moly Handball-Bundesliga und der Velux EHF Champions League sowie alle wichtigen Golf-Turniere inklusive des Ryder Cups und der vier Majors.“

DAZN ist auf Sky Q verfügbar. Sehe ich die fehlenden Champions League Spiele ab Sommer 2021 dort mit meinem Sky Abo?

„Bis Sommer 2021 ändert sich erstmal nichts – Sky besitzt die Ausstrahlungsrechte der UEFA Champions League und zeigt diese in gewohnter Spitzen-Qualität. Damit haben Sie mehr als 1,5 Jahre Planungssicherheit. Erst für den Zeitraum Sommer 2021 – Sommer 2024, also für einen Zeitraum der mehr als 1,5 Jahre in der Zukunft liegt, besitzen wir derzeit keine direkten Ausstrahlungsrechte. Bitten um Verständnis, dass wir derzeit darüber hinaus nichts sagen können.“