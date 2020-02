„Der Bergdoktor“ auf dem Quotengipfel

Am Donnerstagabend sicherte sich die Arztserie im ZDF den Quotensieg – und ist damit mehr als dreimal so populär wie die Model-Show von Heidi Klum.

Die Familienserie „Der Bergdoktor“ mit Hans Sigl hat am Donnerstagabend die Konkurrenz in der Primetime abgehängt. 6,40 Millionen (20,8 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr im ZDF ein. Der Krimi „Über die Grenze: Racheengel“ im Ersten kam auf 4,27 Millionen (13,9 Prozent). Die RTL-Serie „Der Lehrer“ erreichte 2,31 Millionen (7,5 Prozent). Die ProSieben-Castingshow „Germany’s next Topmodel“ mit Heidi Klum wollten 1,95 Millionen (6,6 Prozent) sehen.

Der Actionfilm „White House Down“ auf Vox lockte 1,53 Millionen (5,4 Prozent) an. RTLzwei hatte die Reportagereihe „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ im Programm, das interessierte 1,05 Millionen (3,5 Prozent). Für das US-Drama „Blind Side – Die große Chance“ auf Sat.1 konnten sich eine Million Menschen (3,6 Prozent) erwärmen.

Mit der Kabel-eins-Sendung „Notaufnahme Live“ verbrachten 880 000 Leute den Abend (2,9 Prozent). Die Krimireihe „Letzte Spur Berlin“ schalteten auf ZDFneo 750 000 Menschen (2,4 Prozent) ein.