Disney+ laut Prognosen in Deutschland bald drittstärkste Kraft

Der deutsche TV- und Videomarkt verändert sich: Das Interesse an digitalen Premium-Abos wie bei Netflix und Amazon Prime Video wächst ungemein – das wird wohl auch den Markteintritt von Disney+ diesen Monat in Deutschland erleichtern.

2019 war ein entscheidendes Jahr für den deutschen TV- und Videomarkt. Die Nachfrage an Abonnements von kostenpflichtigen Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime Video und Co. ist in Deutschland gestiegen. Futuresource Consulting, ein Unternehmen für spezialisierte Forschung und wissensbasierte Beratung, prognostiziert die Gesamtausgaben für Videounterhaltung im Jahr 2020 in einer Höhe von fast zehn Milliarden Euro.

Die Zahlen der Futuresource Consulting zeigen den allmählichen Übergang zum digitalen Konsum von Video-Inhalten auf, der durch die deutsche Markteinführung von Apple TV+ im November 2019, dicht gefolgt von Joyn Plus+ zusätzlich vorangetrieben wurde.

Die Einführung von Disney+ am 24. März in Deutschland wird laut jüngsten Verbraucherstudien von Futuresource den Markt nicht so stark beeinflussen wie in den USA, allerdings werde der Streamingdienst in relativ kurzer Zeit immer noch eine führende Rolle hinter Netflix und Amazon Prime Video einnehmen.