Formel-1-Experte Christian Danner wechselt von RTL zu Sat.1

Christian Danner, eines der Formel-1-Urgesteine von RTL, hat wohl für die Zeit nach dem Ausstieg des Kölner Privatsenders bei der Formel E und der Konkurrenz von Sat.1 eine neue Bleibe gefunden.

Bestätigen wollte Danner die Info gegenüber dem Kölner „Express“ zwar nicht, er machte von seinem nächsten beruflichen Ziel aber auch keinen Hehl, wenn er bezüglich eines Engagements bei Sat.1 sagt:

„Das ist die beste Möglichkeit, aber das muss ProSieben/Sat.1 verkünden. Ich kann nur sagen: Ich bin in der Formel 1 und E gut aufgestellt. Ich war damals in Peking sogar beim ersten Formel-E-Rennen dabei, habe die Formel E von Anfang an unterstützt. Ich habe mich nie lustig darüber gemacht. Es ist auch ein Rennauto, mit was das angetrieben wird, ist mir Wurst. Hauptsache du hast Rauch an der Kette und kannst Gas geben. Derzeit ist E-Motorsport eine Erweiterung unserer Sportart, aber in der Zukunft fährt sicher auch die Formel 1 elektrisch oder mit Wasserstoff.“

Sat.1 baut seine Sportmarke „ran“ zum nächsten Jahr energisch aus- zum einen mit besagter Live-Berichterstattung von der Formel E und ab Sommer auch wieder mit mehreren Live-Spielen aus der Fußball-Bundesliga.