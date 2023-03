„Gattaca“-Serie geplant

Anzeige

Der dystopische Sci-Fi-Streifen „Gattaca“ von 1997 wird womöglich zur Serie: Laut Berichten ist die Umsetzung für den US-Kabelsender Showtime geplant.

Mit „Gattaca“ erschuf Regisseur und Drehbuch-Autor Andrew Niccol Ende der 1990er eine stilistisch ausgefeilte Cyberpunk-Dystopie mit Ethan Hawke, Uma Thurman und Jude Law in den Hauptrollen. In dieser bedrückenden Zukunft definiert sich der Wert eines jeden Menschen nur noch über sein genetisches Erbgut. Die kutltige Sci-Fi-Filmperle wurde kürzlich bei DIGITAL FERNSEHEN ausführlich gewürdigt.

Serienprojekt „Gattaca“ noch nicht abgesichert

Laut Berichten verschiedener US-Seiten wie zum Beispiel dem Online-Filmmagazin Indiewire ist für den US-Kabelsender Showtime die Umsetzung einer Serie zu Andrew Niccols „Gattaca“ in Planung. Das Ganze ist wohl als Reboot gedacht. Die aus dem Film bekannte Geschichte wird also nicht direkt weiter erzählt, sondern eine neue Erzählung mit neuen Charakteren in der selben Welt etabliert.

Es ist noch unklar, in welche Richtung genau die Story gehen soll und welche Schauspielerinnen und Schauspieler auftreten werden. Generell ist das Serienprojekt „Gattaca“ anscheinend noch nicht vollständig in Sack und Tüten.

Produzenten für „Gattaca“-Serie bereits bekannt

Allerdings stehen bereits verschiedene Namen im Raum wie Howard Gordon und Alex Gansa. Beide sind bekannt als die Erfinder von „Homeland“ (2011-2020). Gordon und Gansa sollen demnach also die „Gattaca“-Serie entwerfen und gestalten. Auch Graig Borten, der eine Oscar-Nominierung für sein Drehbuch zu „Dallas Buyers Club“ (2013) erhielt, soll als dritter ausführender Produzent mitwirken. Die Produktions-Firma im Hintergrund ist wohl Sony Pictures Television.