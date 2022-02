Update: Weitere Regionen mit letzter Chance auf Gratis-Glasfaser-Anschluss der Telekom

Anzeige

Die Deutsche Telekom legt an nun neun verschiedenen Standorten laut eigenen Angeben den Endspurt beim Verlegen der Glasfaser ein. Wer einen Hausanschluss haben möchte, muss dafür die Erlaubnis erteilen.

Anfang vergangener Woche kündigte die Telekom an, der Glasfaserausbau für tausende Haushalte sei an verschiedenen Standorten fast abgeschlossen. Konkret umfasst das derzeit die Orte Fulda-Kohlhaus (rund 2.300 Haushalte), Meerbusch Brüderich (rund 1.900 Haushalte), Trier Nord (rund 9.500 Haushalte), Verl (rund 360 Haushalte), Emsdetten West (rund 5.120 Haushalte), rund 3850 Haushalte in Eschborn sowie rund 10.770 Haushalte in Unterschleißheim. Die ersten Kundinnen und Kunden sollen jeweils bereits mit 1 Gigabit pro Sekunden surfen können, teilt der Konzern mit.

Mittlerweile hat die Telekom weitere Regionen nachgereicht, in denen knapp 50.000 weitere Haushalte angesprochen sind. Dabei handelt es sich um die Stadt Laatzen bei Hannover (8.150) und gleich vier Stadtteile von Berlin (36.000 Haushalte im Hansaviertel, Karlshorst, Siemensstadt und Weißensee Südwest). bey

Alle weiteren Anschlüsse sollen nach und nach folgen, sofern der Telekom eine Genehmigung für die Hauszuführung erteilt wurde. Wo sie nicht vorliegt, können die Häuser nicht an das Glasfasernetz angeschlossen werden und die Glasfaser läuft am Haus vorbei. Voraussetzung ist die Buchung eines Glasfaser-Tarifs, erklärt der Konzern. Wer die Buchung und die Genehmigung noch nachholen will, hat allerdings noch etwas Zeit. Die Telekom teilt folgende Fristen für die Anmeldung mit:

[UPDATE] Berlin-Hansaviertel 31.05.2022

[UPDATE] Berlin-Karlshorst 31.05.2022

[UPDATE] Berlin Siemensstadt 31.05.2022

[UPDATE] Berlin Weißensee-Südwest 31.05.2022

[UPDATE] Laatzen 30.04.2022

Fulda-Kohlhaus: 31.05.2022

Meerbusch Brüderich: 02.05.2022

Trier Nord: 30.04.2022

Verl: 10.04.2022

Emsdetten West: 10.04.2022

Eschborn: 10.04.2022

Unterschleißheim: 31.03.2022

Wer sich zu einem späteren Zeitpunkt dazu entschließt, die Immobilie an das Glasfasernetz anschließen zu lassen, soll laut Telekom die Kosten von 799,95 Euro jedoch aus eigener Tasche zahlen müssen. Außerdem betont die Telekom, dass auch Mieterinnen und Mieter den Anstoß zum Anschluss an die Glasfaser geben können. Man müsse einfach einen Glasfasertarif bei der Telekom buchen und das Unternehmen nimmt dann den Kontakt mit den Immobilienbesitzern oder der Hausverwaltung auf und klärt die Details. Für weitere Informationen zum Glasfaserausbau verweist der Netzanbieter auf die eigene Homepage.

