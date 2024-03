Golden Globes halten an Partnerschaft mit CBS und Paramount+ fest

Die Golden Globes haben mit Paramount+ einen neue Streaming-Heimat und in Amerika einen neuen Haussender gefunden. CBS plant, die Preisgala in den kommenden fünf Jahren auszustrahlen.

Die Verleiher der Golden Globe Awards und der US-Sender CBS haben sich auf einen fünfjährigen Vertrag zur Ausstrahlung der Preisgala geeinigt. Dies gaben die Beteiligten am Montag (Ortszeit) bekannt. Diese Partnerschaft mit CBS und Paramount+ sei ein „wichtiger Meilenstein“ für die Globes, sagte die Golden-Globe-Vorsitzende Helen Hoehne laut Mitteilung. Die 81. Preis-Verleihung im Januar 2024 war erstmals von CBS ausgestrahlt und bei Paramount+ gestreamt worden.

Golden Globes früher bei NBC, jetzt bei CBS und Paramount+

Foto: Universal Pictures. All Rights Reserved. – „Oppenheimer“ hat bei den diesjährigen Golden Globes abgeräumt

Zuvor war die jährliche Show jahrzehntelang beim US-Sender NBC gelaufen. Doch der langjährige Haussender der Globes hatte 2022 die traditionelle TV-Übertragung nach Kontroversen abgesagt. Grund dafür war unter anderem massive Kritik an dem kleinen Globe-Verband wegen eines Mangels an Diversität und fragwürdiger Praktiken. Im Zuge von Reformen wählte der frühere Verband der Auslandspresse einen neuen Vorstand, machte die Mitgliedschaft größer und vielfältiger und strukturierte sich neu.

Bei der 82. Globe-Gala im Januar räumte das Historien-Epos „Oppenheimer“ fünf Globe-Trophäen ab, darunter als bestes Drama, für Regie, Haupt- und Nebenrolle. Die Preise in Form einer Weltkugel wurden in 27 Film- und Fernsehkategorien in Beverly Hills vergeben. Nach Angaben der Veranstalter verfolgten knapp zehn Millionen TV-Zuschauer die Live-Show beim Sender CBS. In Deutschland gab es keine TV-Übertragung.