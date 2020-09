Google wird 22: noch bis 1 Uhr saftige Rabatte im Store abstauben

Anzeige

Google nimmt sich das zweite Schnappszahl-Jubiläum zum Anlass ein kleines, selbstreferenzielles Doodle auf seiner Startseite anzuzeigen. Aber was wahrscheinlich für viele Nutzer noch mehr interessieren könnte, sind 22-Prozent-Rabatte im Google-Store.

Als Larry Page und Sergey Brin Ende der 90er in ihrer Garage im kalifornischen Mountain View vor sich hin frickelten, hatten sie einen Traum: Eine Suchmaschine, die alle Informationen der Welt zugänglich macht. Die Idee von Google war geboren. Dass ihr Garagenprojekt tatsächlich einmal so groß werden würde, hatten die beiden Studenten damals nicht gedacht. Schnell gehörte „mal eben was googeln“ zum ganz normalen Sprachgebrauch und wurde schon 2004 mit einem Eintrag im Duden sozusagen geadelt. Jetzt feiert Google 22. Geburtstag und passend zu seinem Alter spendiert der Internetgigant – nur bis kurz nach Mitternach – entsprechende Prozente auf ausgewählte Produkte in seinem Store.

Wer jedoch beispielsweise sich für einen Chromecast-Dongle oder das etwas ältere Pixel 4 interessiert, der kann mithilfe des Gutschein-Codes „GOOGLEBDAY22“ noch für einige Stunden über ein Fünftel des (Google-Store-)Preises sparen. Das komplette Angebot gibt es hier.