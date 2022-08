Sommerschlussverkauf: Saturn lässt Preise für Smart-TVs und Notebooks purzeln

Anzeige

Sommerschlussverkauf: Ob Fernseher, Notebook, Soundbar oder Waschmaschine – im Rahmen einer großen Sommeraktion bietet der Elektronikhändler Saturn rund 80 Deals aus unterschiedlichen Warengruppen.

In den Märkten gelten die Angebote noch bis zum 13. August – an verkaufsoffenen Sonntagen auch noch am 14. August. Im Saturn-Onlineshop startete der Sommerschlussverkauf bereits am Freitag. Dort können sich Technikfreunde die Schnäppchen ebenfalls bis Sonntag, um 23.59 Uhr holen.

Die Highlights des Saturn Sommerschlussverkaufs

Wer noch auf der Suche nach einem größeren Fernseher ist, könnte sich für günstige TV-Geräte wie zum Beispiel das LG 55NANO79PC LED TV interessieren. Die beiden Samsung QLED TV-Modelle GQ55QN90B Neo oder GQ65QN90B Neo gibt es jeweils im Bundle mit dem Samsung Galaxy A53 5G 128 GB Smartphone. Im Bereich Sound bieten beispielsweise die LG DSN8YG Soundbar in Dark Steel Silver oder die JBL Live pro + In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer in Schwarz Preisnachlässe. Auch für den Haushalt gibt es was im Sommerschlussverkauf. So zählen etwa die Samsung Waschmaschine WW 91T4048CE/EG, der FC 6726/01 Speedpro Stielsauger von Philips und das Einbauherdset HND 431 RS 61 von Bosch zu den Produkten. Für Kaffeeliebhaber gibt’s den Philips EP2220/40 Kaffeevollautomaten in Mattschwarz im Angebot. Wer noch ein neues Notebook oder einen neuen Monitor benötigt, kann zum Beispiel auf das Lenovo IdeaPad 5 und den ACER SA271BI 27 Zoll Full-HD Monitor einen Blick werfen.

Ein Überblick zu allen Angeboten des Sommerschlussverkaufs findet sich auf der Homepage des Händlers. Laut Saturn gelten die Schnäppchenpreise nur, solange der Vorrat reicht.

