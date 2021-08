Hisense 65U8GQ: Ultra-LED-TV mit Branchenpreis ausgezeichnet

Anzeige

Das TV-Gerät 65U8GQ von Hisense ist von der EISA als bestes Produkt der „EISA Family“ in der Kategorie „Display Video per Home Theatre“ ausgezeichnet worden.

Besonders hoch geschätzt wurden seine technischen Eigenschaften, „die Vielseitigkeit und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis“. Darüber hinaus sei das TV-Modell „hervorragend für Kino- und Videospiel-Fans geeignet und stellt damit die perfekte Lösung für beides dar“.

Die EISA vertritt Fachmedien im gesamten Bereich der Unterhaltungselektronik. Sie ist die einzige Vereinigung mit 61 Fachzeitschriften in 29 Ländern weltweit und zeichnet seit über 40 Jahren die besten Produkte aus. Ihre Auszeichnungen zeigen Entwicklungstrends innerhalb der Branche auf. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement von Hisense für Technologie, Qualität, Design und Leistung.

Hisense 65U8GQ: Ultra-LED-TV für Kinofans

Der Hisense 65U8GQ ist ein 65-Zoll-Ultra-LED-TV mit vollständiger lokaler Dimmfunktion seines Quantum-Dot-Panels. Das TV-Gerät verfügt zudem über ein einfach zu bedienendes VIDAA U5 Smart-Betriebssystem mit Alexa- und Google Assistant-Sprachsteuerung.

„Kinofans genießen die filmische Wiedergabe von 4K-HDR-Inhalten sowohl in Dolby Vision als auch in HDR10+. Der Fernseher ist wirklich beeindruckend und wird zu einem attraktiven Preis angeboten“, so die EISA-Jury.

