IPTV-Spezialist Ocilion mit neuem Design

Der IPTV-Spezialist Ocilion hat sein Markendesign überarbeitet. Der Name setzt sich im Übrigen aus „Oculus“ (Auge) und „Million“ zusammen.

Da das aber noch nicht viel weiter verrät, soll der neue Claim „Sehen, was möglich ist.“ diese Verbindung aufgreift und auf den Punkt bringen, um was es sich bei Ocilion geht: nämlich um Maßgeschneiderte IPTV-Komplettlösungen für Netzbetreiber und den Inhouse-Bereich – von Hotels über Krankenhäuser bis hin zu Stadien. Und so sieht das neue Logo aus:

Die Farbe Blau prägt den neuen Markenauftritt, der sich ab sofort in allen Medien des Unternehmens zeigt: Website, Social Media, Service-Tools, Messeauftritte, Anzeigen und Geschäftsausstattung. Hans Kühberger, Geschäftsführer Ocilion: „Das Logo, die Farbe und die Bildwelten unterstreichen unsere Philosophie und bringen zum Ausdruck, wie wir und unsere Produkte sind: klar und direkt – ohne Trara, agil und modern – aber zeitlos.“

In über 16 Jahren am IPTV-Markt konnte Ocilion eigenen Angaben zufolge bereits mehr als 60 Netzbetreiber von seiner Lösung überzeugen und über 150 Inhouse-Projekte realisieren.