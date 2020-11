Kabelangebot folgt in Kürze – Neue Tarifwelt bei O2

Anzeige

Der neue „O2 my Home“-Tarif ist gestern gestartet: O2 hat damit nach eigenen Angaben nicht weniger vor, als das das Zuhause-Internet neu zu erfinden.

Zum Marktstart der neuen Tarifwelt sind seit dem gestrigen 3. November zunächst DSL, Glasfaser und Mobilfunk als Festnetzersatz zur Verfügung stehen. Noch im Laufe des Novembers soll Kabel an den Start gehen. Hierfür wird eine Kooperation mit Vodafone eingegangen.

Der 4G-/5G-Router ermögliche nun erstmals Telefonie und bietet daher auch eine Festnetznummer – was ihn zu einer vollwertigen Festnetzersatzlösung mache. An „O2 my Home“ interessierte Kunden erhalten laut Mitteilung automatisch die passende Anschlussvariante für ihr Internetangebot zuhause. O2 prüfe für die Kunden alle vier Technologien und spreche dann eine Empfehlung aus.

Trotzdem haben die Kunden die Wahl, alle am Standort verfügbaren Technologien werden angezeigt.