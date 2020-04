Kathrein DS wird ein Jahr alt

Das Unternehmen feiert 12 Monate erfolgreiche Unabhängigkeit – starke Nachfrage im März, neue Impulse durch DAB-Plus-Radios.

Die Kathrein Digital Systems (KATHREIN DS) feiert das einjährige Jubiläum seiner Selbstständigkeit. Das Unternehmen konnte seine marktführende Position zuletzt nicht nur sichern, sondern sogar leicht ausbauen. Dies führt die Geschäftsführung insbesondere darauf zurück, dass es in den letzten 12 Monaten hervorragend gelungen ist, Kontinuität in der Betreuung von Markt und Kunden sicherzustellen sowie erfolgreich Bereiche und Aufgaben im Unternehmen zu integrieren, welche zuvor zentral in der Kathrein Gruppe durchgeführt worden sind.

In einem Brief der Geschäftsführer an die Mitarbeiter anlässlich des Jubiläums am 1. April weisen Uwe Thumm und Michael Auer explizit auf die Leistung des gesamten Teams. Es sei gelungen, das erste Jahr der Kathrein DS erfolgreich zu gestalten, mit neuen Produkten und Produktgruppen, darunter u.a. im Bereich Sicherheitstechnik und Camping.

„Die aktuelle Situation während der Corona-Krise wirft nun zusätzliche Herausforderungen auf“, so Thumm weiter. „Jedoch waren wir in der Lage die im März aufgetretene hohe Nachfrage gerade im Elektroinstallationsgewerbe komplett aufzufangen. Hierbei gab es ein perfektes Zusammenspiel zwischen Fertigung in Deutschland, Vertrieb und Logistik – ein richtiger Stresstest, wenn man so will. Aber je bewegter die Zeiten, um so schneller verlaufen sie.“

„Jetzt fokussieren wir uns darauf, wie wir unsere Partner so effektiv wie möglich durch die aktuelle Situation begleiten“, ergänzt Michael Auer. „Aber wir setzen auch jetzt neue Impulse. Ein gutes Beispiel ist der Start unserer DAB-Plus-Radios im Mai – gerade angesichts der starken, aktuellen Verbreitungszahlen und dem Ausblick auf neue bundesweite Programme im Herbst ein großartiges Projekt.“

Quelle: Kathrein DS