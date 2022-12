Kenwood CR-M30DAB: Tragbares Radio mit DAB+ und Bluetooth

Anzeige

Das tragbare DAB+ Radio Kenwood CR-M30DAB soll überall dort seinen optimalen Einsatzort haben, wo es keine Steckdose gibt, wirbt der Hersteller.

Anzeige

Das Kenwood CR-M30DAB verfügt über ein kompaktes Design und eine Akkulaufzeit von bis zu drei Stunden, wie der Anbieter angekündigt hatte. Über einen USB-Port oder das zum Lieferumfang gehörende Netzteil kann man es aufladen. Mit an Bord sind dabei ein DAB+ Tuner und ein TFT-Farbdisplay, auf dem man ablesen kann, welche Musik gerade zu hören ist. Zudem soll man 30 Sender im Gerät speichern und jederzeit in einer Liste anzeigen und auswählen können, so das Unternehmen.

Kenwood CR-M30DAB mit DAB+ und UKW-Tuner

Sollte der DAB+ Empfang einmal nicht möglich sein, kann man mit dem CR-M30DAB auch auf den integrierten UKW-Tuner ausweichen, ist der Produktankündigung darüber hinaus zu entnehmen.

Als weitere Features nennt der Anbieter unter anderem eine Weckfunktion sowie die Möglichkeit, Audiodateien vom Smartphone, Tablet oder Notebook per Bluetooth zu streamen. Wer das Umfeld nicht stören will, kann handelsübliche Kopfhörer an das Radio anschließen.

Bereits seit September 2022 ist das Gerät in den Farben Roségold-Weiß, Weiß und Schwarz erhältlich. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt Kenwood 69 Euro. Weitere Informationen zum Gerät findet man direkt auf der Seite des Anbieters.

Quelle: Kenwood